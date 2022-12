Paralizante escote de Kate del Castillo muestra más allá de sus tatuajes

Kate del Castillo es una bella actriz que sigue luciendo una figura de infarto a sus 50 años, muestra de ello es una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en la que usa un vestido spaghetti strap, largo, vaporoso, color lila con flores negras.

Es con este mismo atuendo el cual hacía ver su ropa interior en color negro, así como todo más allá de sus tatuajes, pues llevó un ensamble en la misma tela, que junto a su cabello negro la hicieron lucir como sacada de un cuento.

No es para menos que en la publicación en la red social de la camarita fue todo un éxito, de inmediato se llenó de corazones rojos, superando los 101 mil “me gusta”, por lo que los seguidores de Kate del Castillo dejaron mil 351 comentarios en los que alabaron el look y le hicieron saber lo hermosa que lucía con ese atuendo.

Los halagos para Kate del Castillo

Algunos dijeron que los había dejado “sin palabras” por lo bella que se ve en las dos fotografías que compartió. “Que hermosa mujer, está de portada”, escribió una de sus seguidoras.

Hay que destacar que Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más queridas y reconocidas mundialmente, por ello en Instagram tiene 9.3 millones de seguidores, a quienes suele deleitar con fotografías en las que comparte sus mejores outfits, parte de su trabajo y momentos con su familia, también muy apreciada entre el público.

Desde los 19 años conquistó al público mexicano con su papel de Leticia Bustamante en la telenovela de Televisa, “Muchachitas”, de 1991. A partir de ahí su fama creció como espuma y protagonizó varios melodramas más en México.

Hace varios años la actriz decidió probar suerte en Estados Unidos y lo logró, con “La Reina del Sur”, donde interpreta Teresa Mendoza, dicho papel le dio proyección internacional.

Los escándalos de Kate del Castillo

Los escándalos no la han dejado pasar desapercibida, no solo en sus relaciones sentimentales, también por posturas políticas en proyectos que realizó, como la célebre entrevista a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Resulta que la hija de Erick del Castillo habló de la salud de su padre después de que se difundiera un video donde el también actor está en un restaurante en compañía de su familia, cuando llega Kate no la reconoce, lo que generó dudas sobre el bienestar del famoso.

De acuerdo a Kate, su padre está más lúcido que nunca, sin embargo, lo que no está del todo bien es su vista, pues tienen una degeneración en la mácula, al no ver de manera adecuada no la reconoció cuando llegó. Agregó que el problema que lo aqueja no tiene tratamiento.

Cabe destacar que en palabras de la bella Kate del Castillo ni este problema de salud ha detenido a su padre, quien ha sacado su ingenio para seguir trabajando y aprenderse sus diálogos, algo que también muestra que su memoria no tiene falla alguna.

