¿Para qué sirven las piedras de los miembros del consejo en House Of The Dragon?

House Of The Dragons tuvo un inició de manera dramática en más de un sentido, y es que la serie de HBO no perdió el tiempo y nos brindó toda la acción que carecterizó a Game Of Thrones y que a los fanáticos no se cansan de ver.

Ya sea que se trate de dragones voladores, torneos brutales o masacres violentas, no hay duda que nunca hay un momento aburrido en este primer episodio del emocionante Spin-off que sigue a la Casa Targaryen más de un siglo antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

La llegada del spin-off de "La casa del dragón" ha causado un gran revuelo entre los fanáticos después de solo un episodio. Pues el estreno fue uno de los más esperados durante estas semanas para los fanáticos de las series de HBO.

Aquellos que no se desmayaron tras la emoción del estreno de la serie conocieron muchas historias, personajes y detalles emocionantes sobre el fascinante mundo que los fanáticos podrán explorar en la primera temporada.

De todas las cosas nuevas presentadas en el primer episodio tuvimos la aparición de las piedras, mismas que se vieron colocadas frente a los miembros del consejo y que se destacaron en la trama.

Es probable que varios televidentes se estuvieran rascando la cabeza, preguntándose cuál era la utilidad de estas piedras.

Los fanáticos de "Game of Thrones" están bastante familiarizados con las reuniones del pequeño consejo de temporadas anteriores del predecesor del spin-off, pero la práctica de colocar las piedras al frente no fue parte del procedimiento durante ese período de tiempo en particular. Esas piedras intrigantes son una de las muchas cosas que muchas personas que presenciaron el estreno seguramente sienten curiosidad por saber más sobre su significado.

Las piedras son la forma en que los miembros del consejo “marcan” su entrada

Alrededor de los 20 minutos de la temporada 1, episodio 1 ("Los herederos del dragón"), se ve al rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine) y Ser Otto Hightower (Rhys Ifans), La mano del rey, llegando al reunión del consejo para discutir las acciones del Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith). Al tomar asiento, ponen una pequeña piedra sobre un plato colocado sobre la mesa.

Las piedras se ven antes y después de ese momento, pero esa es la primera vez que se resalta para que los espectadores las vean bien.

Por suerte, los fans curiosos no tendrán que enviar a un Cuervo en busca de respuestas o consultar a la Ciudadela por su sabiduría al respecto para averiguar qué significa esta maniobra. Según The Hollywood Reporter , la decoradora de escenarios Claire Nia Richards explicó: "Representaba al consejo entrando y siendo parte de la reunión". Richards y el diseñador de producción Jim Clay confirmaron que el método de colocar la piedra en el plato era una forma de fichar por el trabajo y poner la mesa. El showrunner Ryan Condal agregó: "Todos se presentan a trabajar y 'marcan'. Pensé que era realmente genial. Es una forma de visualizar la formalidad establecida de la cámara del consejo pequeño".

La atención a los pequeños detalles ha sido una de las muchas razones por las que la franquicia ha sido tan popular entre los fans. Centrarse en estos esfuerzos ha funcionado bien para la "Casa de los dragones", que ya ha sido etiquetada como un éxito (según el portal de noticias de espectáculos Variety), pues obtuvo puntajes impresionantes en Rotten Tomatoes .

Dónde ver House Of The Dragon

El gran consejo tendrá una gran importancia en House Of The Dragon

Como ya te hemos dicho en La Verdad Noticias, este nuevo spin-off puede verse todos los domingos en punto de las 9:00 pm a través del canal de HBO o en la aplicación de streaming de paga HBO Max.

Serán 10 los episodios que se transmitirán en esta primera temporada que promete dejar a todos con la boca abierta, por lo que habrá que esperar a ver qué le depara el destino a los personajes de House Of The Dragon.

