¡Para llorar! Eugenio Derbez felicita a Aislinn con emotivo mensaje

Eugenio Derbez felicita a Aislinn con emotivo mensaje en instagram

Eugenio Derbez de 56 años de edad felicitó a su primer hija Aislinn Derbez quien hace dos días se convirtió en mamá. El emotivo mensaje ha causado sensación en sus seguidores quienes han quedado muy conmovidos y han expresado felicitaciones para el hoy abuelo y para la pareja Ochmann Derbez.

"Hija hermosa... Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé... lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida.

Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal... Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un [email protected] Bienvenidas las dos a esta, LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente! ---- My beautiful daughter, @aislinnderbez"

En el mensaje también habló sobre Kailani, la bebé recién nacida.

Now comes #Kailani to fill your heart with joy like you have filled mine and to show you that there is no greater love than the love for your child. I would like to welcome you both to this new and wonderful time in your lives. You may be a mother now but... you will always be my little girl and I will always be there to hold your hand.

I love you deeply!

"Ahora viene Kailani para llenar tu corazón de felicidad como tu llenaste el mio y para enseñarte que no hay mejor amor que el amor de tu hijo. Me gustaría darles la bienvenida a ambas a esta nueva maravillosa etapa. Tal vez ahora seas mamá pero siempre seras mi pequeña niña y siempre estaré aquí para sostener tu mano. Te amo profundamente".

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar:

hadassabigail: Felicidades y que hermosas palabras tu primera nieta kailani ochman ❤️

pizarrones_colored_glass: Woooo que hermosas palabras... que gran ser humano tiene @aislinnderbez como papa que hermosa familia muchas felicidades!

orasthinaabreu: Hermoso mensaje muchas felicidades

estilita40: Yo quiero un papa así..que linda palabra.señor Dios lo bendiga..por siempre

arla1985: Muxas felicidades @ederbez y a toda tu familia... Me encanto esas hermosas palabras para tu hija @aislinnderbez k hasta me hiso llorar xk aun ando bien sensible xk apenas tengo un mes d haber tenido a mi bebe., saludos y bendiciones