Paquita la del Barrio ¿se está quedando pobre?

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida por su nombre artístico como Paquita la del Barrio, está pasando por un momento muy difícil en su carrera musical y su vida en general, pues al final una viene acompañada de la otra.

Te decimos esto ya que recientemente, la cantante anunció muy desesperada que le urge alguien que la asesore legalmente, pues la disquera con la que trabajaba le hizo una mala jugada y ahora la está dejando sin solvencia económica para subsistir.

Paquita la del Barrio mencionó que procedió legalmente en contra de los ejecutivos de la disquera Musart, ya que estos se niegan a pagarle las regalías de todos los éxitos que grabó para esa compañía, pues su trabajo discográfico, así como el de otros artistas, fue vendido a Estados Unidos sin su consentimiento.

La intérprete señaló que se trata de 35 grabaciones que tiene con la compañía antes mencionada, sin embargo se niegan a pagarle un solo peso de las regalías que le corresponden tras tantos años de trabajo y esfuerzo dedicados a su música.

Fue así como por medio de una entrevista, la cantante agregó:

“No puedo grabar con otra disquera porque no me quieren dar la carta de retiro. Necesito que alguien me ayude”.