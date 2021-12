Paquita la del Barrio se enoja y aborda los rumores de su presunta muerte.

Después de que Paquita la del Barrio revelara que estuvo en terapia intensiva en una entrevista que fue retomada por el programa Ventaneando de TV Azteca, empezó a correr el rumor de la muerte de la responsable del éxito de “Rata de dos patas”.

Ante tales acusaciones, la cantante mexicana se pronunció a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde indicó que “entre más me desean la muerte, más años voy a vivir”.

“Ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando. Entre más me desean la muerte, más años voy a vivir, porque Dios así es, Dios me quiere mucho. No anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de las personas, es muy horrible”, comentó Paquita la del Barrio.

Paquita la del Barrio manda contundente mensaje

Después, la famosa cantante solicitó a sus fans ponerse “las pilas” y les deseó “una feliz Navidad y un próspero año nuevo”.

Finalmente, Paquita la del Barrio reiteró: “Lo que no se diga en mis redes no le hagan caso porque son puros chismes. Le doy las gracias a la persona que hizo esto, lo importante es que aquí estoy y Dios me tiene aquí”.

Como era de esperarse, las muestras de apoyo no esperaron en la caja de comentarios, donde además de alegrarse de verla en perfecto estado de salud, sus seguidores condenaron la forma en que se difunde información falsa.

¿Cómo está la salud de Paquita la del Barrio?

La Verdad Noticias informó hace unos días que la cantante reveló los motivos por los que ocultó su hospitalización; resulta que su grave estado de salud la llevó a terapia intensiva debido a problemas con sus pulmones, destacando que no hizo público su diagnóstico con el fin de encender alarmas.

“Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara. Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdese que estuve ocho días en terapia intensiva”, dijo Paquita la del Barrio.

