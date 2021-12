Paquita la del Barrio revela los motivos por los que ocultó su hospitalización

Hace días te dimos a conocer que Paquita la del Barrio, nombre artístico con el que se le conoce a Francisca Viveros Barradas, ingresó a terapia intensiva debido a que sus pulmones se paralizaron. Dicha situación despertó rumores de un posible contagio de COVID-19 pero hasta hoy no se había dado a conocer información alguna por parte de su equipo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de 74 años de edad fue interceptada por la prensa y pese a que en un principio se negó a dar declaraciones al respecto, finalmente terminó por revelar que estuvo ocho días hospitalizada ya que sus pulmones se habían quedado sin oxígeno.

Tras ser cuestionada el porqué de su silencio, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ confesó que no dio aviso a la prensa para evitar preocupaciones. Asimismo, pidió a los reporteros presentes que no la involucren en chismes, esto debido a que se le preguntó sobre los últimos sucesos ocurridos dentro del mundo de la farándula mexicana.

Por otro lado, la veterana cantante del género ranchero, quien recientemente estrenó una canción al lado de Ana Bárbara, habló sobre su pasada presentación en Tijuana, de la cual asegura que se sintió muy nerviosa debido a que se trataba de su primer concierto en dos años y no quería decepcionar a su público.

“Iba con mucho miedo porque estuve enferma y tenía casi dos años que no trabajaba, yo iba temerosa de que no fuera a hacerlo bien, me gusta quedar bien con la gente”, declaró Paquita la del Barrio.