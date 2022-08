Paquita la del Barrio no piensa lanzarse por la presidencia de México

Aprovecharon que Paquita la del Barrio estaba llegando al Areopuerto Internacional de la Ciudad de México para preguntarle qué hará ahora que se aproximan las próximas elecciones del 2024 para la presidencia de México.

Como se sabe, la famosa cantante adquirió un puesto en la política el pasado 2021. Sin embargo, esto es lo que respondió a los reporteros del programa Venga la Alegría sobre sus supuestos intereses por suplir a AMLO y ser la primera mujer en tener ese puesto político.

La cantante reveló que no es una meta para ella el convertirse en presidente de México, aunque no niega el interés que tiene por aportar su granito de arena al país. Sin embargo, admitió que no piensa volver a la política ya que es un medio en el que, según Paquita:

"No. La gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México. No se me da (la política)”.

Paquita la del Barrio revela que prefiere seguir sola que la presidencia

A pesar de que en el 2019 fue la misma Paquita la del Barrio había afirmado que si tenía intereses por ser presidente en México ahora comenta que no lo haría y prefiere seguir de forma independiente en su trabajo y carrera artística.

“Mejor así como estoy, trabajo por mi cuenta y feliz" dijo la cantante.

Asimismo, Venga la Alegría le preguntó cuál era su opinión sobre el actor Sergio Mayer que también ha afirmado querer ganar la presidencia. Sin embargo, Paquita no se atrevió a comentar nada, simplemente se limitó a decir que no tenía nada que decir al respecto del asunto.

¿Qué le pasó a Paquita la del Barrio?

Paquita la del Bario estuvo muy enferma a inicios de año.

Hasta ahora, la famosa Paquita la del Barrio no ha revelado exactamente lo qué tiene, sin embargo, a inicios de año anunció que cancelaba un concierto porque estaba muy enferma y la cantante estaba tan debil que ya no podía caminar.

