Paquita la del Barrio le mandó un video a Shakira ¿Habrá colaboración?

La reciente canción de Shakira que hizo con Bizarrap tras la infidelidad de Piqué con Clara Chía, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, famosos han reaccionado a la tiradera y recientemente Paquita la del Barrio lo hizo muy a su estilo y le envió un video.

Cabe mencionar que el tema ha causado controversia, sus fans le han brindado su apoyo, mientras que otros internautas han criticado a la intérprete de "Loba", pero la intérprete de "Rata de dos patas" se solidarizó con la colombiana.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos en su momento que la cantante dijo que es team Shakira, pero recientemente lanzó un video en su perfil de Instagram, le dedicó unas emotivas palabras y expresó su deseo de verla muy pronto.

Mensaje de Paquita la del Barrio a Shakira cautivó a los fans

"Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer, si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... que te puede decir que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes a tus hijos... tienes toda una vida mi hija". Dijo.

Por otro lado, le dijo que está en México y que si algo se le ofrece ella está a sus órdenes: "No te me achicopales échale ganas, tienes por quien vivir igual que yo, lo que me mantiene parado es la familia, te voy a cantar un pedacito de la canción que ya la grabé, espero te sirva de algo". Expresó.

Te puede interesar: Llora Paquita la del Barrio por culpa de Santa Fe Klan en el escenario

¿Qué dijo Shakira por el mensaje de Paquita la del Barrio?

La cantante no se ha pronunciado al mensaje de Paquita

Tras el emotivo mensaje de la cantante Paquita la del Barrio a Shakira, la cantante colombiana no ha reaccionado a la publicación de la artista, por lo que varios usuarios han etiquetado a la colombiana para que pueda ver el video, mientras que otros esperan que haya una colaboración de las famosas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram