Paquita la del Barrio confiesa por qué usa silla de ruedas y rompe en llanto

A mediados de 2019, Paquita la del Barrio sufrió una trombosis que la tuvo al borde de la muerte, y aunque logró una recuperación sorprendente, la querida cantante mexicana, tiene que usar silla de ruedas, pues su cuerpo quedó muy afectado tras este severo problema de salud.

Recientemente apareció en una cama y comentó que le era imposible presentarse a sus shows, pues su condición le impedía incluso cantar.

“Hace como dos años empecé con esto, me dio una trombosis y de ahí para acá empiezan a salir cosas”.

“Ya después de la pandemia resulté con un dolor de pierna y cadera y pues ni modo, a trabajar, no se puede”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la cantante ya no podía caminar, aunque ella misma explicó que se trataba de algo pasajero.

Paquita la del Barrio cantará en Texas

La cantante tiene shows en Estados Unidos

La cantante se dirigió a Texas en donde ofrecerá algunos conciertos en medio de su recuperación, y detalló que el cansancio la obliga a usar silla de ruedas, “es porque porque se siente menos esfuerzo en esta parte de la pierna, ya me caí mucho, entonces no quiero que me pase lo mismo”.

comentó que está llevando un tratamiento en la espalda que se realiza con agujas y unos hilos, y que esto la ayudado a sentirse mejor.

Mencionó que en éstos momentos tan complicados de su vida, se dio cuenta quiénes están realmente para apoyarla, y en su familia ha encontrado mucho apoyo.

“Yo le pedí mucho a Dios que me dejara trabajar, no me gusta quedar mal y mientras pueda yo, aunque sea en una silla de ruedas, lo voy hacer”.

Hace algunas semanas, Paquita canceló un show por problemas de salud, y aunque algunos fans se vieron decepcionados, la mayoría le deseó pronto recuperación.

¿Quién es la enemiga de Paquita la del Barrio?

Ha tenido algunos problemas con otras personas del medio

Francisca Viveros Barradas, quien nació en Alto Lucero, Veracruz, es la enemiga de la querida cantante mexicana y aunque poco se ha hablado del tema, la intérprete se enoja solo al escuchar su nombre.

En enero de este año, luego de estar alejada de la vida pública, Paquita la del Barrio fue operada de emergencia y tuvo que cancelar otro concierto, por lo que ofreció disculpas a sus fans.

