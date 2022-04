Paquita la del Barrio celebra 75 años; cantó "Rata de dos patas" a Pablo Escobar.

Una de las cantantes más reconocidas de México cumple 75 años este 2 de abril. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el medio artístico como “Paquita la del Barrio”, llega a esta edad con una fructuosa y cimentada carrera como cantante mexicana del género ranchero y otros estilos de música tradicional.

Pero, como sucede con las grandes figuras del espectáculo, múltiples veces su trabajo la ha llevado a presentarse ante altos capos del crimen organizado. De hecho, en 2016 se publicó un video donde se puede ver a la mexicana entonando su emblemática canción “Rata de dos patas” frente a nada más y nada menos que el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar.

“Esta se la dedico al gordo bigotudo”, se le oye decir a Paquita al subir al escenario con un traje blanco y una decena de mariachis que la acompañaron. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales a pesar de que únicamente se trataba de un promocional que Netflix utilizó para despedir al personaje de Pablo Escobar en su serie “Narcos”.

Paquita se presentó ante figuras del crimen organizado

La Verdad Noticias informa que, no obstante, dicha interpretación despertó la duda de si la emblemática cantante se había o no presentado ante icónicas figuras del crimen organizado como había ocurrido con personajes como Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, Carlos Villagrán, Los Tucanes de Tijuana o los Tigres del Norte.

¿Paquita la del Barrio cantó para el narco?

La Verdad Noticias informa que, las dudas anteriores quedaron esclarecidas luego de que la cantante revelara a la prensa que, efectivamente, alguna vez en su vida se presentó ante el crimen organizado, aunque a Pablo Escobar “nunca lo conoció”.

“Ya he trabajado (para el narco)”, comentó Paquita la del Barrio a diversos medios de comunicación. “Uno no se da cuenta hasta que llega. Ellos son unas personas muy cultas. No andan en toda la bolsa, si hacen sus fiestas es por festejar a sus mamás y mis respetos para toda esa gente”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.