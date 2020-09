Papi Kunno le dice ADIÓS a las redes sociales por esta razón

Papi Kunno es tendencia de las redes sociales luego de que anunciara a través de una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de TikTok que dejaría de crear contenido para dicha plataforma, además de decir adiós al mundo virtual por un periodo de tiempo indefinido.

La noticia causó un gran impacto entre sus 14 millones de seguidores, quienes no aceptaban la idea de saber que Papi Kunno se alejara de las redes sociales por las duras críticas que recibió a causa de los diversos escándalos en los que estuvo involucrado en estos últimos meses y que según él, terminaron destrozando su seguridad.

“Al final de cuenta sé que soy persona y yo sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas… Necesito descansar porque ya no me siento a gusto conmigo ahorita. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí… No es un adiós, es un hasta pronto, voy a regresar mas fuerte y a brillar más que el sol”, declaró el tiktoker.

Fans lamentan el retiro de Papi Kunno

Papi Kunno señaló que a pesar de haber tenido el apoyo incondicional de sus fanáticos, fueron las constantes críticas que recibió en redes sociales lo que lo orilló a tomar un descanso del mundo virtual, pues no ha tenido el tiempo suficiente para reflexionar acerca de sus errores.

Kunno tomó la decisión de retirarse por un tiempo de las redes sociales a causa de las múltiples críticas que recibió.

“Perdón a quienes piensan que no hicieron lo suficiente como para haberme hecho sentir bien y que yo sintiera su apoyo, porque yo sé del hashtag #FuerzaKunno y de que me apoyaban. No quiero que sientan que no fue suficiente, eso es lo que me ha mantenido fuerte hacia ahorita”, mencionó entre lágrimas el influencer regiomontano.

De manera inmediata se pudo observar en redes sociales un sinfín de mensajes de apoyo hacia Kunno por parte de sus fanáticos, quienes aseguraban lamentar la noticia, pero que prometían esperar sus sensuales bailes con muchas ansias, pues sabían que su retiro era por su bienestar.

