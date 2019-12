Papás famosos que DESTRUYERON la relación con sus hijos ¡Qué poca paternidad!

El mundo de la farándula siempre ha sido acreedor de diversos escándalos familiares, peleas entre hermanos, entre primos y entre parejas, entre otros; incluso las infidelidades es uno de los temas que más suenan dentro de este medio, pues en muchas ocasiones de los amores de ficción se descubren relaciones reales y muy intensas.

Sin embargo en esta ocasión no enfocaremos a una de las relaciones más preciadas para todos, la relación padre e hijo. Un vínculo que se forma de manera natural o ¿Quizás no?

Cumplir los deberes de un padre de familia y ser famoso al mismo tiempo, es una tarea difícil que algunos personajes de la farándula no han logrado superar, e incluso han arruinado por completo sus relaciones familiares. Mira los siguientes errores que los famosos han cometido con sus hijos y que les han arruinado la vida.

Ryan O’Neal y Tatum O’Neal

Ryan O’Neal y Tatum O’Neal

Se dice que este actor estadounidense siempre ha tenido una relación extraña con su hija de ahora 56 años Tatum O’Neal. Incluso se dice que cuando este par se encontró en el funeral de la también actriz Farrah Fawcett, Ryan intentó golpear a Tatum. ¿Qué habrá ocasionado esta reacción? A pesar de esta terrible acción, durante el 2018 Tatum mencionó haber perdonado a su padre.

Alec Baldwin e Irlanda Baldwin

Alec Baldwin e Irlanda Baldwin

Después de su divorcio con Kim Basinger, las relación entre Alec y su hija Irlanda se vio algo fracturada, pues el tiempo que pasaban juntos se convirtió únicamente en escasos momentos. Sin embargo, la verdadera tensión entre este par familiar inició cuando Alec le dejó un mensaje de voz para Irlanda, donde la llamaba una cerda grosera e irreflexiva.

Brad Pitt y Maddox Jolie-Pitt

Brad Pitt y Maddox Jolie-Pitt

A pesar de que hubo un tiempo cuando la familia Jolie-Pitt era una de las preferidas, pues presumían de tener una relación familiar envidiables. Esto cambió totalmente cuando Angelina Jolie decidió romper el silencio para luego divorciarse con este acto; un hecho que sin duda aumentó la tensión entre esta familia, al grado de que Brad llegó a tener una fuerte discusión con su hijo Maddox en un avión, donde aparentemente el actor se encontraba totalmente ebrio.

Martin Sheen y Charlie Sheen

Martin Sheen y Charlie Sheen

La relación entre este par de actores siempre se ha visto envuelta en diversos escándalos, y más aún debido a los comportamientos y vida alocada de Charlie. Una vida sin límites, a lo que su padre Martin comentó públicamente que él no estaba de acuerdo con el comportamiento de su hijo, acusándolo de ser un adicto y de no haber madurado emocionalmente.

Anthony Hopkins y Abigail Hopkins

Anthony Hopkins y Abigail Hopkins

Desde siempre se ha sabido que el actor, intérprete de Hannibal, Anthony Hopkins no ha llevado una buena relación con su hija Abigail. Incluso durante una entrevista el actor dijo que la familia no tiene que gustarse, que en ocasiones a los niños no les gustan sus padres y que no es obligación amarse entre sí solo por tener la misma sangre. Posteriormente Abigail mencionó que este comentario de su padre le pareció totalmente despiadado.

Te puede interesar Estas son las mejores series del 2019 ¡No te las pierdas! Parte 2

Bill Hudson y Kate y Oliver Hudson

Bill Hudson y Kate y Oliver Hudson

Se dice que el músico estadounidense Bill Hudson ha sido un padre totalmente ausente para los actores Kate y Oliver Hudson; incluso esto lo confirmaron en el 2015, cuando Oliver para el día del padre saludó a su hermana diciéndole “Feliz Día del Abandono”. Comentario que hizo estallar de ira a su padre, al grado de pedirles que ya no utilizaran su apellido, pues ellos ya no eran parte de su vida, en incluso a Oliver ya lo consideraba como muerto para él.

¿Qué te pareció esta lista de malos padres? ¿Crees que estas acciones no fueron suficientes para perder el respeto y amor de su familia?

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana