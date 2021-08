El papá de Selena Quintanilla fue fundamental para la vida de Selena, lo que contribuyó a que alcanzara el éxito a los 23 años, edad en la que ya era popular internacionalmente, con un gran camino por delante.

Desde que la Reina del Tex-Mex fue asesinada, el 31 de marzo de 1995 por quien fuera presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, su papá se propuso continuar con su legado.

Si deseas conocer más acerca de la vida de Selena Quintanilla y el legado que dejó a su padre y a su familia, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

¿Cuándo murió el papá de Selena Quintanilla?

Papá de Selena Quintanilla no ha muerto

El papá de Selena Quintanilla y fundador de Los Dinos no ha muerto. Actualmente es posible descubrir sus memorias en el libro: A Father 's Dream: My Family' s Journey in Music, untexto de Quintanilla disponible en Amazon y editado en inglés.

¿Qué fue de la vida de los padres de Selena?

Padres de Selena Quintanilla

En la actualidad el papá de Selena Quintanilla continúa casado con la madre de Selena, llevan ya 57 años de matrimonio. Se sigue desempeñando como productor discográfico y presentando música nueva bajo su sello de música latina, Q Productions, que inició en 1993, y que incluso solía producir parte de la música de Selena.

Abraham Quintanilla además está al frente de 'The Selena Foundation, organización benéfica que él y su familia comenzaron después de la muerte de Selena y que recauda fondos para ayudar a niños en crisis.

Además, el padre de Selena se involucró como productor ejecutivo en 'Selena: La serie' y se encargó de revisar y de dar el visto bueno en el desarrollo y producción del programa. De igual forma, fue productor de la película de 'Selena' de 1997.

Recientemente se dió a conocer el libro de Abraham Quintanilla donde transmite la alegría que siente un padre al ver que sus hijos están triunfando en la vida: Desde las sublimes alegrías de la paternidad, hasta el logro de crear un imperio musical y sobrevivir a sus fracasos.

¿Qué pasó con la hermana de Selena?

Zuzzete, hermana de Selena Quintanilla

La hermana de Selena, Suzzete Quintanilla actualmente tiene 53 años de edad. Tras la muerte de Selena, en 1995, dio por terminada su carrera como baterista y desde entonces se ha dedicado a cuidar el legado de la famosa intérprete.

Creó la Fundación Selena, la cual brinda apoyo a niños y niñas con el objetivo de evitar que dejen la escuela y supervisa la administración del Selena Museum, ubicado en Corpus Christ, Texas, en el cual se exhiben cientos de recuerdos, fotos, los icónicos trajes que la cantante usó en sus presentaciones y su amado Porsche convertible rojo.

También tiene una fuerte presencia en la industria de la música, pues se desempeña como directora ejecutiva y presidenta de Q Productions, la productora de música latina fundada por su padre Abraham.

La hermana mayor de la cantante también se quedó al frente de la colección de maquillaje inspirada en Selena para la marca M.A.C., la cual salió a la venta en el año 2020, para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de la artista y también es la encargada de gestionar las solicitudes de licencias para usar la imagen de su hermana.

En cuanto a su vida personal, se sabe que Suzette Quintanilla está casada con Bill Arriaga, con quien tuvo a su único hijo, Jovan.

Aunque la ex miembro de Los Dinos se alejó de los escenarios tras la muerte de Selena, suele participar en los eventos y homenajes que se realizan en memoria de su hermana. Suzette es productora ejecutiva de Selena: la serie, al igual que el papá de Selena Quintanilla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!