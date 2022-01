Papá de Octavio Ocaña regaña a su esposa por "escuchar a un muerto"

En La Verdad Noticias hemos dados a conocer todos los detalles sobre la muerte de Octavio Ocaña, y es que su familia ha estado luchando por limpiar su nombre y demostrar que él no se disparó como afirman las autoridades, y para no sentir tanto dolor, la señora Ana Lucía sigue escuchando los audios que ‘Benito’, le mandaba.

En una entrevista, la señora Pérez reveló que ha discutido con su esposo pues ella se resigna a aceptar lo sucedido con su hijo y busca la manera de seguir estando cerca de él.

Ante todas las versiones que se revelaron sobre lo sucedido, el expediente de la muerte de Octavio quedó a disposición de la familia, misma que está llevando a cabo su propia investigación y han descubierto importantes datos.

En una plática, la señora confesó que no se ha resignado y se niega a aceptar que volverá a ver a su hijo, quien murió de manera trágica a los 22 años y para mantenerse tranquila, opta por escuchar sus audios en WhatsApp, algo que a su esposo le molesta.

También detalló que esto le ha generado conflictos con su esposo, quien le insiste en que deje de escuchar a alguien que ya falleció.

“Mi esposo me regañó mucho porque yo tengo su WhatsApp, no elimino nada y él me dice ‘deja de escuchar a un muerto’. Para mí no hay un muerto”.