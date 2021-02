Papá de Natasha Dupeyrón DESMIENTE a su hija; niega que fue víctima de abuso

Hace unos días, la actriz Natasha Dupeyrón dio a conocer en redes sociales que había sido víctima de abuso sexual; hoy, su padre, el actor Humberto Dupeyrón, reveló en entrevista con el programa ‘Sale El Sol’ que estas declaraciones son falsas.

El veterano actor explicó que su hija Natasha Dupeyrón no fue víctima de abuso sexual y que todo se trató de un malentendido: “No, ella no, ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles… es una mentira -que ella haya sufrido abuso-".

Humberto Dupeyrón reveló que su hija le llamó por teléfono para decirle que todo era mentira: “Yo te lo diría, mi hija me habló para decir: ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así, a mí no me ha pasado nada papá y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’.

Finalmente, el actor subrayó que él no callaría que Natasha Dupeyrón fuera víctima de abuso sexual: “Yo te lo diría: ‘Bueno, pues sí, ni modo, fue verdad, fue este tipo, ya lo metí al bote, ya no está aquí, ya sé quién fue’, pero no es cierto, no existe eso, no existe”.

Natasha Dupeyrón revela que fue víctima de abuso

Natasha Dupeyrón reveló hace unos días que fue víctima de abuso sexual.

En dias pasados, Natasha Dupeyrón reveló en sus historias de Instagram que también vivió abuso sexual. La famosa actriz narró que tomo valor de hablar de este lamentable incidente luego de que ella fuera invitada a participar en una canción de un colectivo feminista.

“Hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil, saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente”, declaró Natasha Dupeyrón, visiblemente consternada.

Fotografías: Instagram