Papá de Jenni Rivera va a juicio por presunto acoso sexual a ex empleada

El patriarca de la familia Rivera protagoniza un fuerte y polémico proceso legal.

Don Pedro Rivera, conocido en el medio del espectáculo hispano por ser el padre de Jenni y Lupillo Rivera, se ve inmerso en una nueva polémica tras revelarse que fue llamado a juicio en Los Ángeles para enfrentar una demanda por presunto acoso sexual y otros once cargos.

Según la información disponible en Internet, la demandante es una mujer que responde al nombre de Fabiola Ávalos, quien asegura haber trabajado por casi 19 años para el padre de los Rivera en la compañía Cintas Acuario. Frente al juez y los miembros del jurado, la presunta afectada dijo ser víctima de tocamientos indebidos en más de una ocasión.

Fabiola Ávalos es el nombre de la mujer que demanda al papá de Jenni Rivera por acoso sexual y otros 10 cargos.

Desde tocarle la entrepierna, sentirse incómoda por la manera en la que le miraban el busto, acusarla de filtrar información privada con la prensa y recibir amenazantes agresiones para garantizar que guardara silencio, Fabiola Ávalos busca demostrar que sufrió represalias en su trabajo al negarse a cumplir las intenciones del papá de los Rivera.

Asimismo, se sabe que la demandante exige una compensación económica, así como la cobertura de los honorarios de sus abogados y los costos generados durante el juicio de la demanda que también incluye cargos como despido injustificado, imposición intencional de estrés emocional y falta de pago del salario adecuado.

Esto opina la familia Rivera al respecto

Una vez terminado el segundo día de audiencia, Don Pedro Rivera evitó hablar con la prensa al respecto del tema a su salida de la corte. Sin embargo, su abogado aseguró que él está tranquilo con el rumbo que tomó la demanda y con la situación que la misma ha derivado.

No obstante, su hijo Juan Rivera accedió a hablar con los medios de comunicación, a quienes le aseguró que su padre no es culpable de los delitos que se le acusan: “Conozco al hombre que yo tengo como padre, sé las fallas que ha tenido, sé lo errores que ha cometido, pero mi papá no es ese tipo de hombre, eso sí lo sé”.

¿Cuántos años tiene Don Pedro Rivera?

La extensa trayectoria del líder de los Rivera ha sido opacada por un sinfín de escándalos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Don Pedro Rivera tiene 79 años de edad. Pese a tener una amplia trayectoria como cantante y productor musical, el patriarca de la Dinastía Rivera ha destacado últimamente por estar inmerso en la polémica, motivo por el cual no sorprende que su nombre sea protagonista de los chismes de la farándula.

