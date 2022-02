Papá de Chiquis Rivera saldría de prisión este 2022 sin cumplir toda su condena

José Trinidad Marín, papá de Chiquis Rivera y ex pareja sentimental de Jenni Rivera, podría recuperar su libertad este 2022, debido a que ya cumplió la mitad de su sentencia, pues las leyes de California, en donde se encuentra encarcelado, lo pueden beneficiar.

“Aquí en California bajo una doctrina elaborada la gente significa que el preso satisface, después de haber cumplido solo la mitad de ese tiempo entonces una sentencia de 31 años”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Chiquis comenzó el año sin resentimientos, y aunque han sido pocas las veces que ha hablado de su padre, ha afirmado que no tiene contacto con él y que tampoco lo visita, pues ella fue víctima de lo que él hizo.

Tras darse a conocer la posible liberación de José Trinidad, se entrevistó la hija mayor de Jenni Rivera y afirmó no saber nada del tema pues cuando se le dictó condena, se dijo que pasaría 31 años en la cárcel sin derecho a libertad condicional.

Confesó además que en algún momento decidió ir a ver a su papá para platicar con él, pero no se le permitió debido a que ella fue una de las víctimas de abuso y por ello dejó de insistir.

“Yo hice una aplicación para ir a verlo y platicar con él frente a frente, pero no me aceptaron yo creo porque soy la víctima del caso, no sé”.