Papá de Britney Spears ARREMETE contra el movimiento #FreeBritney/Foto: Us Weekly

Jamie Spears es el último miembro de la familia en hablar sobre el movimiento #freebritney que se centra en el bienestar de su hija superestrella Britney Spears, de 38 años. Habló con The New York Post sobre la terrible experiencia el sábado 1 de agosto, luego de ser vinculado como un padre horrible que la mantiene bajo control emocional y financiero en una tutela legal de 12 años.

“Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea”, dijo Jamie. “Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más.”

Más tarde, el hombre de 68 años negó los rumores de que ha estado robando dinero de la parte superior de la herencia de la cantante "Hold It Against Me". "Tengo que reportar cada centavo y cada centavo gastado a la corte cada año", exclamó.

"¿Cómo diablos robaría algo?" Jamie padre de la cantante también habló sobre la agresividad con la que otros han tenido que lidiar a manos de estos partidarios de #freebritney. “Las personas están siendo acosadas y atacadas con amenazas de muerte. Es horrible. No queremos ese tipo de fanáticos".

"Amo a mi hija", continuó mientras se emocionaba. “Amo a todos mis hijos. Pero este es nuestro negocio. Es privado." El hermano de Britney, Bryan Spears, de 43 años, también dio su opinión a principios de este mes en una entrevista por separado. "Ella siempre quiso salir de [la curaduría] ... es muy frustrante tenerla", dijo en el episodio del 23 de julio del podcast As Not Seen On TV.

La princesa del pop ha vivido su encierro de cuarentena y el debate de su custodia junto a su joven novio Sam Asghari con quien Britney lleva más de un año de relación. Tal parece que su pareja es quien la ha apoyado durante todo el proceso judicial y con la recuperación de su estabilidad mental/Foto: Infobae

"Ya sea que alguien venga en paz para ayudar o que tenga una actitud, tener a alguien que constantemente te diga que hagas algo debe ser frustrante", continuó Bryan antes de agregar: "Obviamente, al principio era necesario que asumiera que todos conoce los problemas que estaban sucediendo, y ahora han realizado algunos cambios y todo lo que podemos hacer es esperar lo mejor".

La familia Spears habla de Britney

Bryan también tocó a los fanáticos de #freebritney. "No sé exactamente qué significan [los fanáticos]... Soy consciente de que sienten que es así, tal vez está siendo confinada o retenida contra su voluntad de alguna manera, pero realmente no puedo hablar por ellos", señaló.

El hermano de Britney continuó: "Ha estado rodeada de personas desde que tenía 15 años... sé lo que quiere". El productor de cine también agregó que la curaduría ha sido "una gran cosa para nuestra familia".

La hermana pequeña de Britney, Jamie Lynn Spears, de 29 años, la defendió en una reciente sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos después de que muchos de ellos expresaron sus preocupaciones debido al tipo de material que la ganadora del Grammy publica en sus cuentas de redes sociales. "Si no puede ofrecer comprensión o simpatía, ofrezca su silencio", dijo en parte.

La mayoría de las familia Spears ha dado su declaración sobre el tema de la custodia de Britney, pero la que no ha dado su opinión es la misma princesa del pop ya que es una de las cosas que no se le permite a menos que Jamie se lo autorice. ¿Crees que Britney realmente sea feliz viviendo bajo la tutela de su padre?