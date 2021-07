Paola Rojas supera el COVID-19 y regresa a Televisa “tuve malestares espantosos”

La periodista y conductora Paola Rojas informó que superó al COVID-19 y con ello anunció su regreso a Televisa, pues tras vencer a la enfermedad ella ha regresado al trabajo, aunque también indicó que tuvo síntomas “espantosos”.

Fue a través de un video en su cuenta de Twitter que la conductora dio la buena noticia, pues en él indicó: “Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos”.

Pidió al público que se cuide del COVID-19

Paola envió las mejores vibras a su público, les pidió que se cuiden y tomen todas las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar los contagios, pues asegura que el coronavirus es una “enfermedad espantosa”.

“Espero que nunca, nunca, nunca les dé COVID, por favor, cuídense, evítenlo. Es una enfermedad espantosa, pero que por fortuna logré superar y estoy aquí, encantada de que me acompañen”, indicó.

Tal como informado en La Verdad Noticias, la conductora confirmó que dio positivo al SARS-Cov-2 (el virus que provoca el COVID-19), por lo que de inmediato se puso en aislamiento y tuvo que separarse de sus hijos.

Paola Rojas anunció que tenía COVID-19

La conductora se recuperó y está de vuelta en “Al aire con Paola”

Tal como informamos oportunamente Paola escribió a través de su cuenta de Instagram que estaría ausente de su programa “Al aire con Paola'', esto luego que su compañero diera el primer anuncio de la ausencia de la periodista.

En la publicación la conductora aseguró que estaba siguiendo todas las medidas sanitarias y que se encontraba aislada.

“Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios. Abrazo fuerte.”

Afortunadamente la periodista Paola Rojas logró librar la enfermedad y tras varios días ausente del programa de Televisa finalmente está de regreso y agradecida con las personas que le enviaron mensajes de aliento esperando su pronta recuperación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!