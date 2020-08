Paola Rojas sorprende al confesar que ya probó la marihuana

Gran sorpresa causó ver llegar a la conductora Paola Rojas, de 43 años, a las instalaciones de la XEW, donde se graba el programa 'Netas divinas' usando un cubrebocas muy peculiar, pues tenía estampados de mariguana.

Ante este detalle, Paola Rojas fue cuestionada sobre los debates que han existido no sólo en nuestro país, sino alrededor del mundo para aprobrar el uso de la marihuana bajo ciertas condiciones; a lo que ella mostró su postura a favor.

“Yo estoy a favor de la legalización, es algo que he planteado ya desde hace muchos años. Me parece que lo que se ha venido haciendo en términos de combate, no al consumo de drogas, sino a su comercialización, claramente no ha sido exitoso, entonces yo sí estoy a favor”, declaró la conductora en el programa de Netas Divinas.

Paola Rojas sorprendió a más de uno con sus declaraciones en Netas Divinas.

Paola Rojas usó la marihuana para poder dormir

Pero no sólo eso, tras estas declaraciones, la periodista también fue cuestionada sobre si ella la ha probado, a lo que para sorpresa de varios contestó lo siguiente: "Fíjate que sí, estando en California, EE.UU. la probé alguna vez, para dormir mejor. Yo tengo problemas de insomnio muy graves y pues sí me funcionó; en esas vacaciones probablemente tuve las mejores noches de mi vida, en términos de descanso”.

Paola Rojas confesó que recurrió a la marihuana para poder conciliar el sueño.

Por si fuera poco, Paola remató con sus declaraciones asegurando que le encantaría poder tener acceso a esta sustancia en México: “Lo que me gustaría es poder tener acceso a eso también a nuestro país".

Paola Rojas hablo sobre su situación sentimental en Netas Divinas.

Por otra parte, Paola Rojas confesó que actualmente se encuentra soltera y abierta a cualquier posibilidad que llegue a su vida, por lo que, al parecer su relación con el empresario argentino Marcelo Imposti, con quien llevaba casi un año, llegó a su fin.

“Estoy abierta a lo que sea que llegue a mi vida, creo que me queda muchísimo por vivir, me hace muchísima ilusión lo que pueda ocurrir en términos profesionales, pero también personales. Hoy por hoy no estoy con nadie, pero me parece que es parte de un proceso, una etapa para reconstruirme”; finalizó la periodista.

