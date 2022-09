¿Paola Rojas se vuelve a casar? Revela que ama mucho a su nueva pareja

Paola Rojas vivió una etapa muy dura tras su divorcio con el futbolista Zague, pues se filtró un vídeo íntimo de su ex esposo que reveló ser infiel. Esto no solo la afectó en lo personal, también su carrera pues se vio afectada tras el acoso de los medios.

Sin embargo, el tiempo lo cura todo y ahora Paola tiene la posibilidad de rehacer su vida con su nueva pareja. La periodista y conductora lleva cuatro meses saliendo con Marcelo Imposti, un empresario argentino.

Ella reveló que estaba en esta nueva relación en junio, pero en esta ocasión confirmó a las cámaras de “Hoy” que está más que feliz con Marcelo, sin embargo, aseguró que tratará de mantener su privacidad lo más que sea posible.

A pesar de sus advertencias, los reporteros no dudaron en preguntarle a Paola Rojas si tenía pensado formalizar la relación con una boda. Sin embargo, la conductora respondió esto:

"Ay espérate no, no me lo puedo ni imaginar en este momento, no lo pienso en matrimonio para nada, la verdad".