¿Paola Rojas se convertirá en actriz?, te contamos todo

La presentadora, Paola Rojas, confesó que está cerrando este año con un poco de miedo, pues su vida profesional, ha sufrido algunos cambios, uno de ellos, fue salida del noticiero “Aire al Aire” de Televisa, no obstante, también adelantó que en el 2023, sorprenderá a sus seguidores con un nuevo proyecto.

Y es que Rojas, de 46 años de edad, incursionará en el mundo de las telenovelas, pues aseguró que ya le han ofrecido un papel en una producción, asimismo que esta idea no le desagrada, por lo que es posible verla debutar, pues ya hay productores que han puesto sus ojos en la bella comunicadora.

Con respecto a sus futuros proyectos, Paola dijo que está abierta a los cambios y las oportunidades.

“Estoy en plan de apertura, tengo ganas de aprender, de explorar, de viajar, tengo ganas como de volar. Me siento con mucha curiosidad”, agregó la conductora del talk show Netas Divinas.

La conductora señaló que recientemente le llegó una propuesta para protagonizar un proyecto, y aunque no es algo que estaba esperando, abrió la puerta para la actuación, pues resaltó que tiene muchas ganas de experimentar.

“Qué chistoso, me lo acaban de proponer. Acabo de recibir una propuesta, es algo que no estaba en mi radar”, dijo y enseguida admitió que la idea no le desagrada.