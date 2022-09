¿Paola Rojas posará para una revista con poca ropa? Esto se sabe

Paola Rojas posará en diminutas prendas?

La conductora Paola Rojas, quién constantemente roba suspiros en redes sociales con elegantes atuendos, ha recibido propuestas para posar en revistas con poca ropa, por lo que recientemente rompió el silencio y reveló que piensa al respecto.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Paola Rojas ha logrado destacar como una de las conductoras más queridas, gracias a su gran talento y belleza.

La periodista además de su talento es considerada como una de las conductoras más guapas de Televisa, por lo que en diversas ocasiones ha recibido propuestas para posar en revistas con sensuales atuendos, por lo que ahora se sincera y revela si está en sus planes.

¿Paola Rojas posará en una revista para caballeros?

Paola Rojas descarta posar para revista.

En una reciente entrevista, la conductora de “Netas Divinas”, quién continuamente muestra su espectacular figura en redes sociales, fue cuestionada sobre la posibilidad de posar para una revista en poca ropa, sin embargo lo descartó por completo.

"Nunca ha estado en mi radar hacer esas fotos. En realidad han sido en el contexto, un tema en la playa con mis hijitos, (por ejemplo), pues ni modo que vaya a la playa con traje, pantalón y saco. Ha sido parte del contexto, pero bueno, no es lo mío para nada" dijo.

De igual forma, la conductora habló de su vida personal, revelando que se encuentra muy enamorada, sin embargo aseguró que no tiene planes de boda.

"No me lo puedo ni imaginar en este momento. No pienso en matrimonio la verdad", destacó la conductora.

¿Cómo se llama el novio de Paola Rojas?

Paola Rojas ha revelado que está muy enamorada.

Después de una polémica separación con el futbolista Zague, la conductora y periodista Paola Rojas confirmó su relación con el empresario Marcelo Imposti, quién es director general en Grupo Publica, una agencia de publicidad.

Recordemos que Paola Rojas estuvo casada por varios años con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, con quién tuvo dos hijos, sin embargo tras la difusión de un polémico video del futbolista donde se evidenció una infidelidad, anunciaron su separación.

Paola Rojas actualmente tiene 45 años de edad y ha demostrado que se encuentra en un buen momento profesional y personal.

