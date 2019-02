Paola Rojas más colmilluda que bonita ¡ENTERATE!

El año pasado se vivió el dramático divorcio de Paola Rojas, después de que saliera a la luz publica un video sexual que su entonces esposo, Luis Roberto Alves Zague, le habría enviado a su amante Paulina García, conductora de la cadena ESPN.

Aunque la pareja ha mantenido en total hermetismo el tema de su divorcio, una revista de circulación nacional de encargó de conseguir una entrevista con una persona cercana a la ahora ex pareja, quien proporcionó detalles sobre el acuerdo obtenido tras su separación.

Gracias a esta fuente, descubrimos que

es más viva que bonita, pues logró sacarle gran provecho económico a su divorcio.

“Zague tendrá que darle $1 millón 800 mil pesos anuales y una línea de crédito ilimitado a su ex mujer”.

-Supimos que Paola y Zague están oficialmente divorciados...

"Así es, ella ya no aguantó más, ya le había perdonado muchas infidelidades, pero la última ya no la soportó. Paola no dudó del paso que daría, se sintió defraudada, engañada y dijo: 'Hasta aquí', y ya quedaron oficialmente divorciados".

-¿Y cómo está ella?

"Aunque esta situación ha sido fea, está entera; es una mujer de una sola pieza".

-Pero imagino que le dolió...

"Sí, le dolió el engaño, pero es una mujer segura de sí misma. Tomó esto como un aprendizaje y dijo que si esto se hizo tan público, al menos sirva para que muchas mujeres se sientan identificadas y no tengan miedo de seguir adelante con su vida".

-¿Y cómo fue el proceso?, ¿él podrá ver a sus hijos?

"Claro, los problemas o la fractura que ellos tuvieron fue directa, fue una falla irreparable en su relación, pero no con los hijos; jamás pasó por la mente de Paola castigarlo impidiéndole ver a sus niños. Es una mujer inteligente y sensible en este tipo de casos, sus hijos qué culpa tienen, y su padre es pieza clave en su formación. Además, Zague jamás ha fallado como papá".

-¿Sabes cuánto pagará Zague de pensión?

"Serán casi 150 mil pesos mensuales. Tendrá que hacer los depósitos correspondientes a esta cantidad los primeros cinco días de cada mes, y eso es sólo la pensión, pero además pagará cada año todo lo relacionado con la educación de los hijos: escuela, uniforme, la escuelita de futbol, útiles escolares, y seguro médico; y lo de la tarjeta de crédito, que será única y exclusivamente para cubrir las necesidades de los niños".

-¿Paola pidió algo en esta demanda de divorcio?, ¿alguna cantidad de dinero?

"No, para nada, ése es otro de los puntos importantes y a favor de ella; Paola se declaró una mujer solvente, que con su trabajo puede cubrir sus gastos personales, es una mujer activa y muy trabajadora. Luis decidió dejar a su nombre la casa en la que vivían juntos con los niños; se casaron por bienes separados, pero es ella quien se quedará con la casa, en la que, obviamente, desde el año pasado ya no vive Zague. Él no la quiso dejar desamparada, ni a sus hijos".

