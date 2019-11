Paola Rojas luce ARDIENTES atractivos con mini vestido ¡Ardiente!

Paola Rojas es una famosa conductora de Televisa que en esta ocasión decidió sorprender a sus fieles admiradores revelando una ardiente fotografía en donde aparece luciendo su exquisita figura.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram la sensual conductora de noticias ha cautivado a sus seguidores al publicar una imagen que tituló de la siguiente manera: “Buenos días. Todo listo. Los espero #AlAireConPaola” y con la que se ha robado muchas miradas.

En la imagen Paola Rojas Aparece luciendo un sensual mini vestido blanco con detalles de encaje con el que ha dejado entrever sensuales piernas que están haciendo ardes el Instagram, ya que son de las piernas más atractivas de Televisa.

Los seguidores de la sensual conductora no se han quedado atrás han reaccionado cerca de dieciséis mil veces en la imagen, además de que también han compartido sus impresiones, entre muchos halagos.

Entre los comentarios que resaltan en la publicación se encuentran los siguientes: “Te amo,desde el estado de TABASCO.��”, “Bonitas botas Hermosa”, “Estás bien guaperrima mi querida Paola”, “No solo eres guapa sino bien culta y eso no cualquiera lo tiene saludos”, “Hermosisima... Muñequita del del pastel...... Me encantan esos labio”, “Te ves espectacular y Bella con ese look. Te quitaste años de encima”, entre otros.

Hay que recordar que Paola Rojas estuvo en boca de todos hace un tiempo, debido que el escándalo que protagonizó su ex esposo Luis Roberto Alvez Zague continua estando vigente, por lo que la conductora ha tenido que hablar del hecho en más de una ocasión.

Ahora tras convertirse de nuevo en una mujer soltera ha derrochado sensualidad en más de una ocasión, pues cada vez luce atuendo que han fascinado a los televidentes, pues le da ese toque atractivo a sus emisiones de noticias en donde se ha ganado el cariño de muchas familias mexicanas.

Cabe destacar que Paola Rojas es una de las conductoras de noticias más respetadas en la actualidad, y es que su trabajo periodístico ha sido reconocido en todo el país, siendo invitada a participar como vocera de grandes eventos y asociaciones.