Paola Rojas habla de la hija que tuvo “Zague” con su amante tras serle infiel

La periodista Paola Rojas habló de la infidelidad de la que fue víctima por parte de su ex pareja Luis Roberto Alves, mejor conocido como “Zague”, e hizo los primeros comentarios de la presunta hija no reconocida del ex futbolista con su entonces amante, la modelo colombiana Luz Piedad Martínez.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias, en 2019 se reveló que el comentarista de TV Azteca, pese a seguir casado con Paola, había mantenido una relación extramarital con Luz, de la cual habría nacido Mía, quien actualmente tiene 3 años de edad. Fue así que Paola se enteró que Zague tuvo una hija en secreto durante su matrimonio.

Zague fue demandado por la modelo, quien buscaba que el ex futbolista reconociera a la niña y le pagara una pensión, aunque él se ha negado a realizarse la prueba de ADN y la acusa de extorsión.

La periodista habló de la infidelidad de su exesposo

Paola mantuvo el profesionalismo que la distingue

Ahora en una entrevista con el programa “De primera Mano”, Paola de 44 años de edad, quien tiempo atras admitió que vio el video íntimo de Zague, habló sobre aquella infidelidad y la presunta hija de Zague. Ella aseguró que desconoce los detalles de la presunta relación que tuvo su ex esposo y padre de sus hijos con la modelo colombiana.

“Yo no tengo ninguna información distinta al respecto ni nada que decir tampoco, la verdad es que no sé nada diferente a lo que ya se había difundido antes, así que para mí las cosas siguen estando igual".

Fue así que manteniendo el profesionalismo que la distingue la conductora prefirió mantenerse al margen de la situación e indicó: "Te soy honesta, no estaba al tanto y no conozco los pormenores de ese caso y bueno, no voy a opinar de algo que no conozco".

¿Por qué se separó Paola Rojas de Zague?

La pareja se divorció tras las filtraciones de imágenes íntimas de Zague

Paola y Zague se habrían separado tras las infidelidades por parte del ex futbolista. En 2018 se reveló un escándalo de infidelidad por parte del comentarista deportivo, el cual detonó el divorcio apenas meses después. Fotos y videos íntimos de Zague empezaron a circular en internet, lo que exhibió la infidelidad y la traición que sufrió Paola Rojas.

