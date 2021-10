Paola Rojas fue buscada por uno de sus ex novios ¿Le pidió un segundo chance?

Paola Rojas se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que uno de sus ex novios mencionó que recientemente volvió a buscarla. En un principio se creyó que se trataba de Luis Roberto “Zague”, de quien se divorció en 2018 tras el escándalo de una infidelidad y la filtración de un video íntimo, pero no se trataba de él.

Todo el alboroto comenzó cuando el conductor Poncho Vera reveló durante un reto de la sección Trapitos al Sol del programa Sale El Sol que hace aproximadamente 7 meses se animó a llamarle a la periodista. Sin embargo él dejó en claro que no se trató de una segunda oportunidad, pues solo hablaron de temas laborales.

“A ver, hace poco o sea hace 7 meses sí hablé con Paola, asunto laboral… La verdad es que somos cuates”, mencionó el también ex concursante de Big Brother, quien no pudo evitar mostrar ante las cámaras que estaba bastante apenado, esto debido a la bulla de sus compañeros del programa emitido por la cadena Imagen Televisión.

Un romance sin futuro

El conductor señaló que su relación era más de amigos que de novios.

El conductor ofreció una entrevista al mismo programa a principios de año, en el cual dio mayores detalles de su relación sentimental con la periodista e incluso reveló los verdaderos motivos por los cuales esta llegó a su fin. Eso sí, aseguró que tiene una buena relación con la titular del noticiero matutino de Televisa.

“La verdad es que llevábamos ya muchos años, trabajábamos juntos y ya éramos más amigos que novios. No veíamos cómo a dónde podíamos llegar… Terminamos porque no nos íbamos a casar, no iba a ningún lado la relación”, declaró Poncho Vera.

¿Qué edad tiene la conductora Paola Rojas?

La periodista es considerada una de las mujeres más bellas de Televisa.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Paola Rojas tiene 44 años de edad. En lo que respecta a su vida sentimental, se sabe que han surgido rumores de romance con Beto Cuevas, mismos que el cantante se encargó de desmentir en una reciente entrevista con el programa Ventaneando.

