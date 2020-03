Paola Rojas estremece a sus fans por fuertes declaraciones sobre Zague

Después de que en el programa de Yordi Rosado, Paola Rojas apareciera llorando al conmoverse tras recordar los acosos que recibió después de que se viralizó la infidelidad de Zague, la conductora de netas divinas ha vuelto a dar la cara asegurando que recibió mucho apoyo por parte del público que vio aquella entrevista, esto según lo relatado para el programa Ventaneando.

A través del programa de chismes de TV Azteca, Ventaneando, Paola Rojas a vuelto a abrir su corazón con respecto al tema de la infidelidad de Zague, qué provocó el divorcio de la conductora de Televisa, esto a vísperas del mundial de Rusia 2018.

Paola Rojas mencionó que a lo largo de estos casi 2 años había evitado hablar del tema Pues quería ser muy discreta con sus hijos, sin embargo aquella noche en la entrevista que tuvo con Yordi Rosado no pudo aguantar sus sentimientos y explotó desbordando en lágrimas. en ese sentido dijo que ha aprendido que ya no debe aguantar más lo que siente, y si le duele también esa no expresarlo.

“Fue una oportunidad para decirme a mí misma que no soy de hierro, que no tengo que estar entera y perfecta, y que si algo me duele, me duele" dijo Paola Rojas

Paola Rojas recibe extenso apoyo de su público

la conductora de netas divinas resaltó que lo que hizo en el programa de Yordi rosado no fue planeado, sin embargo le ha servido para empoderarse pues tras ese video que se viralizo ha recibido mensajes positivos, y Paola Rojas se ha convertido en un ejemplo de vida para aquellas mujeres que pasan por la misma situación que ella. Por lo pronto podemos ver a Paola Rojas cada mañana en su noticiero, demostrando que ha podido salir adelante.