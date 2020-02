Paola Rojas estalla al recordar el acoso después del escándalo de Zague

Paola Rojas estuvo de invitada en el programa de Yordi Rosado llamado “La ultima y nos vamos”, donde, quitándose las máscaras, habló abiertamente de lo ocurrido después de que se filtró el video de Luis Alvez, mejor conocido como Zague, quien estaba casado con la conductora, hasta el 2018.

Paola Rojas se ha mantenido activa en el mundo del espectáculo durante estos dos años, sin embargo, aunque muchas veces le han tocado el tema, siempre prefiere evitarlo, pero decidió abrir su corazón con un tema del que, al parecer, aún quedan secuelas.

En ese sentido, Paola Rojas, habló con Yordi Rosado sobre lo ocurrido, haciendo hincapié en que, todas las decisiones que ha tomado desde entonces, han sido para proteger a sus hijos, y que a pesar de todo lo que vivió jamás faltó a su trabajo, ni dejó de estar activa.

Explicó que, al día siguiente de haberse enterado del video, acudió al trabajo de manera normal, pues nunca pensó en faltar al trabajo, y menos por un tema como este.

Paola Rojas quiebra en llanto

Justamente comenzó a recordar que, tras filtrarse el video, comenzó a recibir mensajes de todo tipo, pero sobre todo Paola Rojas enfatizó que muchos de los comentarios que recibió eran de índole obscenos, de personas que creyeron que, podían tomarse la libertad de acosar sexualmente por mensaje a la conductora.

“Ni siquiera me podía detener a atenderme a mí, porque había muchas cosas por resolver, muchas personas por proteger y por contener, entonces me quedé hasta atrás de la lista, no dimensioné el daño que me estaban haciendo estos mensajes tan obscenos", dijo Paola Rojas en el programa.

Te puede interesar: Paola Rojas SE BESÓ con Maluma gracias a una mentira que ella le dijo, ¡OMG!

Ya ha pasado un año y medio desde aquel momento, y Paola Rojas no deja de trabajar, no solo profesionalmente hablando, sino en ella, en su estado de ánimo, y en proteger a sus hijos, quienes han sido las víctimas menos culpables de esta situación, pero subrayó que este tema no le ha dejado de doler.

Foto: Unicable

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana