¿Paola Rojas está en busca de un nuevo AMOR? ¡Así es su hombre perfecto!

Paola Rojas confiesa cómo sería su hombre perfecto

Desde que Paola Rojas atravesó un proceso complicado en cuanto a su divorcio con Zague tras un polémico video íntimo del ex futbolista, la conductora ha estado enfocada en su trabajo en la televisión, pero ¿Acaso se olvidó del amor?

Todo parece indicar que la presentadora de "Netas Divinas" no le ha cerrado las puertas al romance y es por ello que no descarta volver a enamorarse, aunque por el momento entre sus planes no está en pensar en el matrimonio.

En una de las emisiones las conductoras dieron a conocer algunas revelaciones sobre lo que piensan de un hombre perfecto, por lo que la atención se centró en Paola Rojas quien abrió su corazón tras su divorcio.

¿Paola Rojas quiere un hombre perfecto?

Las respuestas que dio la conductora de Televisa sorprendieron a sus seguidores, pues la famosa reveló que el gran requisito que debe tener su hombre perfecto sería que sea un tipazo y lo primordial es que él pueda convivir con sus hijos.

"El primer requisito es que sea un tipazo y que pueda convivir con mis hijos".

La conductora mencionó que las cosas han cambiado y que ahora en vez de presentar a tus papás al nuevo pretendiente, primero tendrían que hacerlo con sus hijos, pues ellos influyen en la decisión para continuar con un romance.

Paola Rojas olvida la polémica con Zague

La presentadora de Televisa ha tenido un momento polémico en su vida con la traición que le hizo Zague, pero ahora se encuentra disfrutando de su trabajo en la televisión y por supuesto de su familia, aunque que no descarta en enamorarse de nuevo de un hombre perfecto.

Paola Rojas es una mujer muy hermosa y guapa, por lo que el hombre que tendrá a su lado será afortunado de tener la compañía de la famosa, pues a pesar de su tormentoso pasado desea encontrar el amor, ¿creer que la conductora se enamore de nuevo?