Paola Rojas enciende las redes con chamarra de cuero y skinny jeans entallados

El conjunto de cuero que impactó en las redes sociales de Paola

Conocida por ser la imagen del noticiero matutino de mayor éxito en la televisión mexicana, Paola Rojas es también una de las periodistas más bellas del medio y para muestra sus más recientes publicaciones en redes sociales.

La destacada periodista a menudo comparte con sus millones de seguidores en Instagram cómo es su vida diaria y desde luego las actividades en qué se ocupa después de una larga jornada de trabajo.

Ya sea presumiendo su cuerpo en un entallado bikini o bien portando de manera elegante un vestido, pero Paola siempre está en tendencia y al mismo tiempo se roba los suspiros de sus fieles seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram con más de 1.9 millones de seguidores, la comunicadora y periodista dio cátedra de cómo lucir radiante y bella portando unos jeans casuales y una chamarra de cuero.

Con la leyenda "From México To The Word", la periodista posó frente a un mural de la Selección Nacional de México y compartió el motivador mensaje, mismo que traspasa fronteras a los paisanos que están lejos de su tierra.

"Guapa como siempre", "Un orgullo verte siempre, "Pasa el tip de belleza Paola", se deja ver en algunos comentarios de sus fanáticos, quienes la han seguido en su vida diaria.

¿Qué edad tiene Paola Rojas?

Nacida un 20 de noviembre de 1076, Paola Rojas Hinojosa es una periodista, conductora y empresaria mexicana que en la actualidad tiene 45 años de edad.

La originaria de la Ciudad de México ha tenido un paso destacado con su periodismo y conducción en la televisión mexicana, siendo actualmente quien encabeza el noticiero matutino de Las Estrellas y se ha abierto espacios en otros programas como "Netas Divinas" y "¿Quién es la Máscara?.

Actualmente Paola Rojas también es embajadora de diversas marcas a nivel nacional, siendo también una de las conductoras preferidas por los televidentes que disfrutan de su presencia por las mañanas.

