Paola Rojas confiesa el gran error que cometió después de su divorcio

Mediante el programa ‘Netas Divinas’ Paola Rojas rompió el silencio y habló sobre uno de sus grandes errores que cometió después de separarse del ex futbolista Roberto Alves Dos Santos, mejor conocido como Zague.

Asimismo la periodista reveló que la infidelidad de Zague y su divorcio fueron una de las peores crisis de su vida, que no solo afectaba la vida de ella sino la de sus hijos. Un duro momento que además fue uno de los temas más controversiales de la farándula.

De esta manera Paola Rojas confesó que ahora se encuentra trabajando con sus sentimientos hacia ella misma, pues en el pasado ‘se lastimaba y censuraba’ cada vez que cometía una equivocación.

"Me exijo mucho y cuando me equivoco me trato tan mal, me regaño tan fuerte, o sea sí, mi nivel de exigencia personal es demasiado alto”