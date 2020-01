Paola Rojas confiesa cómo sería su hombre ideal, ¿Ya busca nuevo amor?

Después de su polémica separación del ex futbolista y comentarista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, la conductora Paola Rojas está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. Durante el programa de Unicable, “Netas Divinas”, las conductoras comenzaron a hacer una actividad donde debía describir a su hombre ideal.

En ese momento, la periodista y conductora de Televisa Paola Rojas, comenzó a decir muchas características que debería tener el hombre de sus sueños:

Además, la periodista Paola Rojas, afirmó que el caballero que conquiste su corazón también debe estar “bien dotado” (en la zona íntima), ¿justo como lo estaba Zague? Ya que recordemos que una de las causas de divorcio entre Zague y Paola Rojas fue el video viral donde el ex futbolista le presumía su enorme aparato reproductor a una de sus amantes.

Sin embargo, algo que recalco mucho Paola Rojas que le gustaría que tuviera el hombre que la enamore, es que sea inteligente, puesto que ella desea conocer a un hombre atractivo físicamente pero que también sea alguien con quien pueda entablar una conversación intelectual.

También la conductora de Noticieros Televisa, expresó que cualquier hombre que desee conquistar su corazón, debe saber que ella ama mucho su profesión en la comunicación, por lo tanto, debe entender el duro trabajo que ella tiene. Paola Rojas afirmó que no busca un hombre que la mantenga, ya que ella ama su trabajo y no desea retirarse por el amor.

“Yo nunca he buscado un hombre que me sacara de trabajar. Uno que no me saque, que acepte con todos mis empleos, que entienda que es mi pasión y que me fascina”, concluyó la periodista de Televisa.