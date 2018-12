Paola Rojas confiesa aventura con ‘El Canelo' Álvarez (VIDEO)

Para todos es bien sabido sobre la buena relación que tienen Saúl 'El Canelo' Álvarez y Paola Rojas; sin embargo, la guapa conductora decidió contar una penosa aventura que tuvo con él, que sólo personas cercanas a ella conocían.

En el programa “Netas Divinas”, Paola Rojas comentó que cuando se siente estresada suele tensar mucho la mandíbula y ejercer presión sobre los dientes, por lo que incluso duerme con una guarda.

Sin embargo, explicó que una vez que le toco entrevistar al 'Canelo’, olvidó o perdió su aparato, razón por la que pasó un momento terriblemente penoso.

“Me tocó entrevistar al 'Canelo' un día después de una pelea donde le rompieron la cara, ¡y a mí se me cayó el diente”.

Luego de tal confesión, su compañera Daniela Magún cuestionó si ‘El Canelo' se había percatado del incidente, a lo que Paola respondió que no.

“No porque fue una muela y no se me veía, pero ¿Tú sabes que es estar con alguien a quien le pegaron y que se te caiga el diente a ti?, no, no…”