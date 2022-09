Paola Rojas causa revuelo tras lucir un sensual look

Paola Rojas, conductora del programa de televisión de Unicable llamado “Netas Divinas”, compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece con un look bastante sensual, captando la atención de sus miles de seguidores.

No obstante en La Verdad Noticias te compartimos que, como es bien sabido la famosa conductora se ha posicionado como una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, no sólo por su apariencia física si no también por sus amplios conocimientos en periodismo y la farándula.

De igual manera te comentamos que, tras su divorcio del ex futbolista Zague se mantuvo en el ojo público, ya que muchos medios no dudaron en investigar más a fondo los motivos que llevaron a la pareja a ponerle fin a su relación, pues mucho se había hablado de la relación entre ambos famosos.

¿Cuál es el look que Paola Rojas compartió?

Paola Rojas en el programa "Netas Divinas"

La mañana de este lunes, la periodista Paola Rojas se dejó ver con un look en color negro el cual contaba con una serie de aberturas en la parte de arriba, lo que sin duda dejaba volar la imaginación de muchos de sus fieles seguidores.

Dicho look fue compartido a través de sus historias de instagram, en donde también mostró su escultural figura puesto que el atuendo que traía puesto le quedaba bastante ajustado, sin dejar de lado su espectacular peinado y maquillaje.

Te puede interesar: 5 fotos de Paola Rojas que dejan ver su talento y belleza desde sus inicios

¿Cuáles son las medidas de Paola Rojas?

Noticiero "Al aire con Paola Rojas"

Luego de darse a conocer como una de las periodistas más destacadas de nuestro país, también surgió la duda de muchas personas sobre la estatura de la conductora pues en sus programas al aire eso es imposible de saber.

En este sentido cabe resaltar que Paola Rojas es considerada como una de las mujeres más altas de la televisión mexicana pues mide 1.77 metros.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.