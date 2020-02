Paola Rojas SE BESÓ con Maluma gracias a una mentira que ella le dijo, ¡OMG!

Paola Rojas, conductora y periodista de Televisa y Unicable, ha hecho una fuerte confesión durante la transmisión del programa “Netas Divinas” donde conduce a lado de otras mujeres como Natalia Tellez, Consuelo Duval, Jacky Bracamontes y Daniela Magún.

En el programa de televisión de Unicable, Paola Rojas habló de un secreto que tenía muy bien guardado: cuando se besó con el cantante colombiano, Maluma. Y es que de acuerdo con la también conductora de noticias de Televisa, ella y el cantante se conocieron durante la filmación de un comercial que estaban realizando para el Mundial de Rusia en el 2018.

Paola Rojas de 43 años estaba junto al periodista Toño de Valdez y al reggaetonero Maluma de 26 años, que en ese momento él tenía unos años menos, grabando un comercial promocional para Televisa con motivo del evento deportivo. Sin embargo, Paola confesó que tuvo que decirle una gran mentira al “Pretty Boy” para que él le diera un beso.

La periodista Paola Rojas declaró que para intentar “romper el hielo” con el joven cantante colombiano, ella le dijo que él debía besarla al termina una escena que estaban filmando, el beso supuestamente era parte del comercial y las indicaciones presuntamente se las estaban dando los de la producción a Paola a través del “chícharo”.

“Estábamos grabando un promo para un Mundial o Juegos Olímpicos, entonces estaba Maluma baby y Toño de Valdés y bailábamos. Entonces de repente le digo ‘Maluma que terminando esto me des un beso’, me da el beso y le digo ‘ni tengo chícharo’. No tenía apuntador, nadie me dio ninguna instrucción”, reveló Paola Rojas.