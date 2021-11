Paola Ramones presume a su novio y aseguran que es igualito a Adal Ramones

Paola Ramones se convirtió en tema de conversación en las redes sociales durante su paso por la alfombra roja de los Premios Metro 2021 debido a que por primera vez se presumió frente a las cámaras con su nuevo novio, el influencer y tiktoker Daniel Khosravi, quien ha sido señalado por más de un cibernauta de tener un gran parecido físico con Adal Ramones.

Ante dicha situación, la hija del conductor dio su opinión al respecto y reveló algunos detalles de su nuevo romance y de cómo se llevan él y su papá: "Mi novio es increíble, estoy feliz y más porque se lleva bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos".

La nueva pareja robó miradas en la alfombra roja de los Premios Metro 2021.

De acuerdo a información revelada por los dos, ellos se conocieron en una fiesta y tras dos meses de amistad decidieron darse una oportunidad en el amor. Sobre sus planes a futuro, la directora del cortometraje ‘Renacer’, indicó que ambos pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo con la familia Ramones.

Adal Ramones reacciona al nuevo romance de su hija

El conductor y comediante da visto bueno a la relación de su hija y espera que no vaya a lastimarla.

Por otro lado, el ex conductor de Otro Rollo, quien recientemente confesó su amor secreto por Altair Jarabo, le reveló a la prensa que Daniel Khosravi es alguien que le agrada bastante y que se identifica con él. Eso sí, dejó en claro que espera que ni él ni su hija “la vayan a regar”.

"No me sorprendió, este cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No, no es cierto, no es cierto… Dani me cae muy bien, es un tipazo, me cae muy bien, me veo en él cuando estaba chavo… Que no la vayan a cajetear nada más", añadió Adal Ramones.

¿Quién es el nuevo novio de Paola Ramones?

Daniel Khosravi organizó una romántica cena para pedirle que sea su novia luego de dos meses de amistad.

Según información publicada en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Daniel Khosravi es un tiktoker e influencer mexicano de 19 años de edad. Cuenta con más de 531 mil seguidores en Instagram y 2.8 millones en TikTok. Anteriormente a Paola Ramones, el joven creador de contenido fue relacionado sentimentalmente con la actriz Isadora Vives.

