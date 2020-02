Paola Núñez sorprende en Hollywood con su inglés y defiende el salario igualitario

Paola Núñez sorprende en Hollywood con su inglés y defensa del salario igualitario

Paola Núñez, a quien recordamos por sus telenovelas en TV Azteca, ha sorprendido con su incursión a la industria del cine de Hollywood acompañada de Will Smith.

Paola Núñez se unió a su compatriota, Kate del Castillo para el elenco de la cinta “Bad Boys for Life”, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence; cinta en la que sorprendió por su gran inglés.

Como parte de la gira promocional de “Bad Boys for Life”, Paola Núñez fue invitada al programa norteamericano, “The Real” en la que no sólo hizo la promoción de su película con Will Smith, también habló sobre la equidad en Hollywood.

“Nosotras ganamos 45 centavos menos que un hombre, entonces tendremos que trabajar dos años más que ellos para ganar la diferencia que gana un actor no hispanohablante, así que tenemos que crear conciencia, porque tengo que decir que todo empieza en la mente, nuestra mentalidad como mujeres latinas de decir ‘nosotras merecemos lo mismo’, es totalmente una situación cultural”, explicó Paola Núñez de 41 años.

Inglés perfecto de Paola Núñez

En “The Real” Paola Núñez compartió cómo fue su experiencia al llegar a Hollywood y sus esfuerzos por conseguir papeles en la meca del cine teniendo un acento latino.

“Me mudé a Los Ángeles hace 4 años y ya hablaba inglés pero estaba muy nerviosa por mi acento, especialmente cuando iba a una audición porque ellos pedían un ‘acento americano’. Soy mexicana, no mexicana-americana entonces obvio tengo un acento, y por eso trabajo mucho en ello, pero me pongo tan nerviosa que llegó a olvidar mis líneas”, explicó Paola Núñez.

