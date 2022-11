Paola Núñez se presume en redes como nunca la habíamos visto

Parece que como los buenosvinos, los años favorecen a la mexicana Paola Núñez, pues cada vez está cada vez más guapa y su plenitud se nota en lo que comparte con sus fans en redes sociales, donde reflexiona sobre la vida y el camino que ha recorrido.

Ha construido una larga carrera con paso firme que la ha llevado a una proyección internacional que hay que aplaudirle.

Recientemente la vimos en la serie de Netflix, Resident Evil, pero también participó en The Purge y The Son, ambas en el extranjero, mientras que en proyectos latinos la vimos en programas como La Reina del Sur o La Hermandad, todo esto en la pantalla chica.

Paola Núñez se presume sin ropa

Paola Núñez se presume sin ropa

Una mujer con mucho talento y que pone el nombre de México en alto, la actriz recientemente deleitó a sus fans con una fotografía que publicó en la que aparece como Eva, es decir, sin nada y luciendo una belleza que irradia seguridad en sí misma y plenitud.

Su mensaje además, reflexiona sobre lo que significa para ella posary lucir asíy aclara que para ella no es sino estar a gusto en su propia piel, sin que haya algo ‘malo’ con saberse cómoda en y con su cuerpo, porque no posa para despertar lujuria, sino para demostrar que hay vulnerabilidad y fortaleza en ella al mismo tiempo.

“Cuando mi mamá me ve desnuda siempre me dice: COCHINA! .Curiosamente mi desnudez no me hace sentir cochina. Me hace sentir muchas otras cosas. Cochina la mente, no la piel”, escribe en su publicación.

Tal vez te interese.- ¡Paola Núñez rompe el silencio! Productor de cine la acosaba

¿Cuántos años tiene Paola Núñez?

¿Cuántos años tiene Paola Núñez?

En la imagen, la vemos sentada junto a una ventana en una repisa, con el cabello suelto y cubriendo su cuerpo con manos y piernas, mirando hacia la cámara, a contraluz con la iluminación que entra por la cortina y en una foto artística blanco y negro que añade delicadeza a la escena.

A sus 44 años Paola Núñez se ve mejor que nunca y sus fans se lo hacen saber, dejándole comentarios con adjetivos como ‘divina’, preciosa’, ‘muy bella’, ‘guapa’ y ‘la expresión de la belleza’,y en efecto, ella se ve muy coqueta.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.