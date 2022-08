Paola Núñez se burla de las cirugías de las Kardashian y se vuelve viral

Paola Núñez se burla de las cirugías de las Kardashians y se vuelve viral

Paola Núñez hizo un video con mucho sarcasmo en donde se confiesa y muestra sus “nuevas cirugías” en el rostro.

Para seguir las próximas “tendencias” que incluso “llevarán las Kardashian”, la actriz de cine y televisión sorprendió a sus seguidores al compartir que, a sus 44 años de edad, decidió ir con un cirujano para “hacerse unos arreglos en el rostro”.

Así lo anunció en sus historias de Instagram, al mostrar en qué consisten los “arreglos” estéticos.

“Hola, chicos. Sólo quiero pasar por Instagram para enseñarles un poquito más de mis cirugías. Fui con el doctor porque, es que a mí no me salían arrugas y tengo 44 años y dije ‘eso no es normal, quiero verme de mi edad’”, expuso al comienzo del vídeo la actriz de “Amor en custodia”.

Acto seguido: la protagonista de la serie de Netflix “Resident Evil” procedió a enseñar los resultados de la “cirugía”.

“Me hice estas tres rayitas de aquí, que al parecer se llaman patas de gallo, no tenía idea".

"Me hice estas otras de aquí, le dije: ‘hazme tres y tres’, porque cada una es bastante cara”.

Para continuar compartiendo sus “cambios”, explicó que se hizo “este entrecejo, que me di cuenta que todo el mundo tiene dos rayitas,y le dije ‘a mí hazme algo más original’, entonces me hizo como estos que no se siven que son como ondulados, me parece súper original; él es muy muy bueno. Y me hizo estas rayitas de acá arriba también”.

De esta manera, Paola Núñez respondió de manera sarcástica a las críticas que le han hecho recientemente para acusarla de abusar del bótox e incluso el bisturí. De hecho, agregó que, “al parecer, esto es lo que viene para 2025, todas las Kardashian lo van a empezar a hacer. Ya saben, el nuevo trend, siempre hay que estar a la vanguardia, y las arrugas, eso es lo que viene”.

En las historias incluso agregó las leyendas “pero ve con alguien que te las haga bien. Es muy caro, pero la belleza cuesta” y “a ver cómo le hacen las veinteañeras para verse bien, pobres”. Se podría decir que esto fue la cereza del pastel que encantó a sus fieles seguidores que capturaron las historias para difundirlas en TikTok.

La cuenta de TikTok amorencuestodia1 fue una de las que difundió el contenido con la descripción “el nuevo trend de Paola Núñez”. Hasta el momento, acumula 760 milvisualizaciones, poco más de 48 mil reaccionesy 1,551 comentarios

