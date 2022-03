Paola Núñez rompe el silencio sobre las cirugías a las que se ha sometido

La actriz negó haberse sometido a cirugías plásticas y respondió a señalamientos en internautas.

La actriz Paola Núñez conocida por interpretar a ‘Bárbara Bazterrica’ en la telenovela ‘Amor en Custodia’, se pronunció ante los señalamientos en redes sociales en donde usuarios apuntaron que la artista se había sometido a diversas cirugías estéticas.

Todo comenzó en semanas pasadas luego que la nacida en Tecate, Baja California, compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que dejó ver intacto rostro a los 43 años de edad.

Tras la polémica en redes sociales, la actriz que forma parte del elenco de live action de Resident Evil de Netflix eliminó las instantáneas de su cuenta y fue hasta recientemente que se pronunció al respecto.

Paola Núñez habla de sus cirugías

Fue a través de un video compartido en su Instagram por donde la actriz de Amor en Custodia relató: “me han comentado, no una, no dos, no tres, varios se subieron al tren y me empezaron a decir que yo tenía muchas cirugías, que todas las cirugías que me había hecho y que ¿qué me había hecho en la cara? Que ¿por qué estaba toda cirugiada? Y yo dije ‘what? (¿qué?)’”.

Asimismo, aclaró que la única cirugía a la que se ha sometido es la nariz el cual dijo fue “hace muchos muchos años, después de ‘Pasión Morena’ y ahora resulta que de repente, las últimas fotos que he subido de qué estoy aquí en Vancouver me han empezado a decir que qué tanta cirugía me hice”.

La artista confesó que los comentarios le afectaron al principio, sin embargo, reconoció que los tratamientos a los que se ha sometido le han funcionado. “He sido muy juiciosa con mis tratamientos, me hago muchísimos tratamientos, invierto bastante a mi cara, me hago láser, me hago plaquetas, soy muy aplicada con esto (entonces) obviamente, me veo muy bien, y nadie puede creer que estoy a punto de cumplir 44 años”, finalizó.

¿Dónde está Paola Núñez?

La actriz tiene 43 años de edad.

La actriz mexicana ha estado alejada de las telenovelas, sin embargo, incursionó en Hollywood en donde ha formado parte de importantes producciones como la serie 'The Son' con Pierce Brosnan. Actualmente, Paola Núñez se encuentra en Vancouver, Canadá, tras grabar el live action de Resident Evil de Netflix.

