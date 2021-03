La conductora Paola Durante causó revuelo en las redes sociales al hablar de su relación con el fallecido Paco Stanley en una reciente entrevista que tuvo con Yordi Rosado para su programa de YouTube, ahí confesó que vivió un par de incómodos momentos a su lado.

En dicha entrevista, Paola Durante recordó su paso por el programa ‘Pácatelas’, pero el momento que llamó la atención de varios cibernautas fue cuando reveló que rechazó las propuestas de Paco Stanley en más de una ocasión, sin importarle que por ello pudiera perder su empleo.

“Como a los tres meses, me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice te mandé un mensaje”, confesó la también modelo.

La conductora Paola Durante confesó que hubo una ocasión en la que le aceptó la salida, pero que al final optó por esconderse de él: “Ok, vamos a ir a tomar algo, me encerré como dos horas, salgo y estaba ahí afuera. Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver… y no fui. Me dejó de hablar, yo no existía. Nos vamos a una gira y una de las chavas sí quiso con él”.

Pese a ello, la conductora de 46 años aseguró que el fallecido Paco Stanley le robó un beso, situación que la hizo enojar. También recordó que le molestaba que el conductor Mario Bezares mirara debajo de su falda: “Era como Mario... Yo odiaba a Mario porque se asomaba y me veía los calzones.

¿Quién mató a Paco Stanley y porqué?

El 7 de junio de 1999 se dio a conocer que Paco Stanley fue asesinado a las afueras de un restaurante en la CDMX.

A pesar de ello, Paola Durante aseguró que está agradecida por todo el apoyo que recibió por parte de Paco Stanley, quien en este 2021 cumple 22 años de ser asesinado a las afueras de un restaurante en la CDMX. Este suceso causó gran conmoción entre los fanáticos del conductor y del público en general.

El asesinato de Paco Stanley ocurrió el 7 de julio de 1999 y tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación. También desencadenó una serie de escándalos para Mario Bezares y Paola Durante, quienes fueron inculpados en el suceso pero a falta de pruebas, ambos recuperaron su libertad dos años después.

¿Qué piensas de las declaraciones de Paola Durante sobre el fallecido Paco Stanley? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opiníón.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram