Paola Durante de TV Azteca fue PLANTADA en el altar en más de una ocasión

La ex conductora de TV Azteca, Paola Durante confesó en su más reciente libro que ya no cree en el amor, puesto que le han roto el corazón de una forma muy cruel: dejándola plantada en el altar ¡en tres ocasiones!

Paola Durante de 44 años considera que el amor y el matrimonio sí existen pero que desafortunadamente a ella no le ha tocado vivirlo, ya que a pesar de haber recibido 3 anillos de compromiso de diferentes parejas, ninguno se atrevió a continuar con el plan de matrimonio, algo que le ha dejado un trauma a la conductora.

Durante el matutino de TV Azteca “Venga La Alegría” los conductores comentaron sobre las declaraciones de Paola, donde afirmaron que es mejor que no se haya casado, ya que por lo menos sus ex parejas fueron honestos con Durante y no le rompieron el corazón tiempo después.

PAOLA DURANTE Y PACO STANLEY

La ex conductora de televisión y modelo, Paola Durante ha recordado en más de una ocasión lo mucho que ha tenido que padecer, ya que no solo ha tenido mala fortuna en el amor, sino que también le afectó el asesinato del conductor Paco Stanley, donde ella presuntamente estuvo involucrada y por lo que fue dos años a la cárcel.

Sin embargo, se comprobó su inocencia y al ser libre decidió retomar su carrera artística, pero se le cerraron muchas puertas por el delito del cual se le inculpó, por lo que prefirió abandonar por un tiempo el medio artístico, teniendo apariciones solamente posando en revistas para adultos o cuando algún paparazzi la captaba.

