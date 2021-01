Panini Manga lanza caja de High School DxD con 11 tomos recopilatorios

¡Atención lectores de manga! Para que no te pierdas ningún detalle sobre la actualidad editorial en el mundo del manga y las novelas ligeras en México, en esta sección encontrarás todas las semanas un listado con toda la información sobre los lanzamientos y preventas de nuevos títulos. Hoy, manga de High School DXD.

Panini Manga lanza esta semana la caja con los 11 tomos recopilatorios de la adaptación al manga de las novelas ligeras High School DXD de Ichiei Ishibumi. El editor también pone a nuestra disposición los nuevos volúmenes recopilatorios mensuales de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) de Koyoharu Gotōge y Shaman King de Hiroyuki Takei.

Detalles de la caja High School DXD

La caja de High School DxD está disponible

Autor: Hiroji Mishima (manga) / Ichiei Ishibumi (historia original).

Precio: $849 pesos MXN.

Fuente editorial: Dragon Magazine / Dragon Age, Fujimi Shobo.

Volúmenes totales: Once (11).

Géneros: Comedia, sobrenatural, harén.

La Verdad Noticias te comparte la sinopsis de High School DXD: “Issei Hyoudou, un estudiante de secundaria que no tuvo éxito con las mujeres, ¡milagrosamente consiguió su primera novia! O eso pensó. ¿De repente su novia lo asesinó?”.

“Parecía que Issei tuvo mucha mala suerte, pero fue rescatado de las garras de la muerte por Rias, la chica más hermosa de la Academia. Lo que Rias le dijo después fue realmente impactante: ‘¡Renacerás como un demonio y trabajarás para mí!’ ¡Aquí comienza la vida de Issei como un demonio esclavizado! ¿Conseguirá su harén?”.

Por otro lado, Panini publica los nuevos tomos bimensuales de sagas manga como The Promised Neverland de Kaiu Shirai, Takagi: The Mistress Of Pranks de Soichiro Yamamoto, Fire Force de Atsushi Ohkubo, FuriFura de Io Sakisaka, Yuna de Yuragi Inn por Tadahiro Miura.

La lista continúa con Slam Dunk de Takehiko Inoue, Twin Star Exorcists de Yoshiaki Sukeno, ATOM: The Beginning. También publican las series de manga shonen My Hero Academia: Vigilantes (spin-off), así como Mob Psycho 100 y One Punch Man de One y Yusuke Murata.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!