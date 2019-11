Panic! at the disco participará en Frozen 2.

Toda buena película tiene secuelas, este es el caso de Frozen, película estrenada por Disney en el año 2013, y a 6 años se estrenará la segunda parte, cabe mencionar que la primera recibió un Oscar a mejor canción con “Libre Soy” interpretada en la versión original por Tini Stoessel y en español por Ilse Torres.

Durante la película se pudo escuchar a la Princesa Elsa interpretar una canción que volvió loco a más de uno, repitiendola en todo momento y en todo lugar.



Comienza la cuenta regresiva de Frozen 2, y a días del estreno se lanza el soundtrack oficial de la segunda parte, interpretada por Panic! at the disco, quienes prestaron su voz y música para darle vida a “Into you know” acompañando una vez mas a Elsa a recorrer Arandelle y conocer más de sí misma.

Durante el año 2013, el soundtrack de Disney se convirtió en el más vendido, el soundtrack oficial saldrá a la venta el próximo 15 de noviembre y se pretende que durante este año se replique la historia, logrando incrementar las ventas aún más que en la primera película.