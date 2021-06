Pandora y Flans, juntas en concierto

La agencia Westwood dio a conocer en redes sociales que próximamente habrá una gira de conciertos protagonizada por Pandora y Flans, la cual está programada para recorrer varias ciudades de México. La noticia ha causado furor entre los fanáticos de ambas agrupaciones femeninas, quienes consideran a este proyecto como uno de los más esperados.

Esta gira se llamará Inesperado Tour y hasta el momento no se conocen más detalles al respecto, por lo que habrá que esperar unos cuantos meses para que la agencia informe sobre las ciudades donde Mayte, Fernanda, Isabel Mimi e Ilse se presentaran ni las fechas en las que se llevará a cabo, así como los precios de los accesos.

Fanáticos de Pandora están fascinados con la noticia de una nueva gira de conciertos junto a Ilse y Mimi.

Cabe destacar que Inesperadas Tour llega cuando ambas agrupaciones celebran 35 años de trayectoria, lo cual se interpreta como un gran festejo. De igual forma, esta es la primera vez que las artistas unen sus talentos en una gira musical, pues anteriormente solo habían compartido escenario al interpretar el tema ‘Las Mil y Una Noches’ en el Auditorio Nacional.

¿Ivonne estará presente en el tour?

Ivonne no formará parte del Inesperado Tour, pues no está interesada en volver al mundo de la música.

Un detalle que llama la atención es que Ivonne no aparece en la publicidad de este nuevo proyecto, esto debido a que ella no tiene interés alguno en continuar su carrera musical al lado de Mimi e Ilse, pues desea enfocarse a las artes plásticas. Eso sí, en una entrevista con Notimex aseguró que tiene una buena relación con ellas, a pesar de no tener contacto.

"Hay un cariño y continúa la amistad. No las veo seguido porque yo veo a gente nueva con la que estoy trabajando y me enfoco mucho en mi quehacer, digamos que no soy muy sociable de salir y ver amigas. Me gusta estar en mi estudio y convivir con mi esposo, a quien adoro" declaró la cantante y hoy artista plástica Ivonne.

¿Por qué se separó Flans?

Ivonne asegura que formar parte del grupo nunca fue su ilusión, por lo que no tiene interés en participar en sus nuevos proyectos.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Flans se separó en 2019, pero anteriormente ya habían anunciado su desintegración, pero siempre terminaban regresando a los escenarios, tal y como ocurrió en 2014, cuando bajo el nombre Ilse, Ivonne y Mimi grabaron el disco Primera Fila.

A finales de 2019, el grupo anunció que Ivonne dejaba el proyecto para continuar con sus metas personales: “Ivonne va a dedicar su tiempo y entrega a su otra pasión: la pintura, a la que ha dedicado gran parte de su vida y la que ha compartido con la música”. Por su parte, Mimi e Ilse han procurado mantenerse activas como cantantes.

¿Qué grupo es tu favorito? Pandora 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> Flans 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales