Pandora Kaaki deja poco a la imaginación con este revelador outfit

La famosa modelo e influencer filipina Pandora Kaaki deleito la pupila de sus más de 7.8 millones de seguidores con una coqueta fotografía en donde modeló su escultural figura de ensueño.

Pandora causó sensación entre sus más de 7 millones de seguidores en la famosa red social de la camarita publicando un total de dos fotografías en traje de baño.

La verdad es que no hay día en que la modelo filipina logre encantar a sus fanáticos en las redes sociales, tal es la publicación que estamos por mostrarte.

En la primera fotografía podemos ver a la modelo sentada a la orilla de la piscina luciendo un pequeño traje de baño crochet color crema con el cual resalto sus encantos delanteros por la posa en la que fue fotografiada.

Mientras que en la segunda fotografía vemos a la curvilínea chica recordada con los brazos extendidos, dejando ver a la perfección su total silueta de infarto con la cual ha enamorado a millones de personas.

"Come home to me", escribió la modelo en la publicación.