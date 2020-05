Pamela Anderson revela TODA la verdad sobre su vídeo sexual con Tommy Lee

Pamela Anderson habló sin filtros sobre el vídeo sexual que se filtró hace algunos años con su ex- pareja, Tommy Lee durante una aparición en Watch What Happens Live con Andy Cohen.

Pamela Anderson se sincera sobre Tommy Lee

Pamela Anderson, de 52 años, apareció en Watch What Happens Live with Andy Cohen el jueves y, durante el segmento de "shady sunscreen", se le preguntó: "Como protagonista de un vídeo sexual, ¿cuál es tu cinta de sexo favorita de celebridades?

“Eso no fue un video sexual. Esa fue una recopilación de vacaciones en las que estábamos desnudos ”, aclaró la estrella de Baywatch riendo.

Pamela Anderson se casó con Tommy Lee, uno de los fundadores de Mötley Crüe, en una playa en México en 1995 después de salir por solo cuatro días. La pareja tuvo dos hijos, Brandon, ahora de 23 años, y Dylan, ahora de 22, antes de su divorcio en 1998.

El escándalo sexual de Pamela Anderson

Antes de su separación, Pamela Anderson y Tommy Lee estaban en el centro de un escándalo cuando un ex empleado descontento robó una caja fuerte que contenía un vídeo sexual de la pareja de casi una hora de duración.

Pamela Anderson y Tommy Lee intentaron bloquear el lanzamiento del video, con la actriz demandando a la compañía de distribución de videos, pero la cinta finalmente se lanzó en línea y Anderson dejó caer su demanda.

Durante una aparición en Watch What Happens Live en 2015, Anderson dijo que nunca había visto el infame video.

Te puede interesar: Pamela Anderson se separa de su nuevo esposo ¡12 días después de su boda secreta!

"Nunca lo he visto. No hice ni un dólar. Fue propiedad robada. Hicimos un trato para detener a todos los aprovechados”, dijo en ese momento. "Tenía siete meses de embarazo con Dylan y pensé que estaba afectando el embarazo con el estrés y dije:" Ya no iré a la corte. Ya no voy a aparecer y testificar ante estos abogados, hombres, raros y pervertidos. Ya no quiero hablar sobre mi vagina o sexo en público, nada".