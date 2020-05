Pamela Anderson critica la adaptación de "Guardianes de la bahía"

A través de una entrevista la actriz Pamela Anderson, rompió el silencio sobre lo que pensaba acerca de la adaptación de "Guardianes de la bahía", la famosa expresó al conductor Andy Cohen que no le gustó la historia de la película.

La película fue protagonizada con el actor Zac Efron y Dwayne Johnson fue lanzada en el año de 2017, incluso la famosa tuvo una pequeña participación durante una de las escenas finales de la cinta "Baywatch".

La famosa de 52 años de edad fue muy honesta al mencionar que no le gustó la adaptación del director Seth Gordon, pues la clásica historia que protagonizó en el año de 1989, fue diferente a lo que presentaron en la gran pantalla.

Pamela Anderson critica el remake de "Baywatch"

La famosa expresó que no tienen que dejar 'la mala televisión como la mala televisión', pues llevar proyectos al cine, en ciertos casos han sido dañados. De igual forma comentó que para hacer una buena producción no se necesita de un gran presupuesto.

"65 millones harían una buena película. Hicimos nuestro show con unos 500 mil".

Durante la entrevista para el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", expresó que al remake de la serie "Guardianes de la bahía" le hizo falta más creatividad, pues cuando inició el proyecto en la televisión, se convirtió en uno de los programas favoritos con las once temporadas que tuvo.

La adaptación de la cinta fue considerada como una de las peores producciones según The Hollywood Reporter, debido a la historia que mostraron en la gran pantalla, pues no logró cautivar a los espectadores a pesar de la participaciones de grandes actores de Hollywood.

Pamela Anderson y su polémico pasado

Recordamos que la famosa se volvió una de las actrices más atractivas de la televisión tras su participación en la clásica serie, pero debido a la fama comenzó a protagonizar una vida de momentos escandalosos.

La actriz ha estado casada cinco veces con diversos famosos. Su último romance con Jon Peters causó un gran revuelo. A principios de este año se casó con el productor de cine de 74 años de edad, pero a tan solo 12 días después de su boda secreta, anunció la ruptura.

Te puede interesar: Pamela Anderson revela TODA la verdad sobre su vídeo sexual con Tommy Lee

Recientemente la famosa habló durante una entrevista sobre el íntimo video que se filtró de ella y su ex pareja Tommy Lee hace algunos años. La actriz mencionó que fue una recopilación de algunos momentos de sus vacaciones y no un video sexual.