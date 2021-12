Palacio de Buckingham no quería que Elton John tocara en funeral de princesa Diana

Recientemente se publicaron documentos oficiales del Reino Unido, en ellos se reveló que el Palacio de Buckingham no quería que Elton John tocará aquella versión de “Candle in the Wind” en el funeral de la princesa Diana de Gales.

Dicha versión de la canción se convirtió en todo un éxito de ventas en 1997, por lo que ahora muchos se han preguntado qué habría pasado si el artista no la hubiera interpretado.

Se reveló que el palacio se opuso a que el músico británico fuera parte de la ceremonia fúnebre de la princesa, ya que les preocupaba porque la letra era “demasiado sentimental”.

La canción que Elton John dedicó a la princesa Diana

Es importante recordar que el tema que interpretó Elton en el funeral es una versión modificada de la canción original de 1973, inspirada en Marilyn Monroe. Luego de la trágica muerte de Diana de Gales en un accidente automovilístico ocurrido en 1997, el cantante modificó la letra de la canción y tras su interpretación pasó a ser conocida como “Goodbye England’s Rose”.

La interpretación de Elton pudo haber sido cancelada en cualquier momento, incluso el día del funeral, pues la Abadía de Westminster contempló un plan B y contrató a un saxofonista solista en espera para interpretar la canción.

Pero aquel día intervino el reverendo Wesley Carr, quien calificó el gesto de Elton hacia su amiga Diana como “imaginativo y generoso”. “Este es un punto crucial en el servicio e instamos a la audacia. Es donde sucede lo inesperado y algo del mundo moderno que representó la princesa”, señaló Carr en su nota al Palacio de Buckingham.

Corona fue criticada por su frivolidad tras la muerte de Lady Di

Ladi Di falleció tras un trágico accidente automovilístico

Al momento de su muerte la princesa Diana ya no contaba con los títulos de la realeza, pese a ello tuvo un funeral acorde a su imagen y popularidad, además finalmente se permitió al cantante Elton John interpretar la canción, aunque el evento estuvo envuelto de polémicas y críticas por la frivolidad y la reacción pública que tuvo la corona.

